Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 Yendi

Çağdaş Atan, galibiyetin önemine vurgu yaparak Fenerbahçe maçına odaklandıklarını belirtti.

13.12.2024 00:46
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UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, planladıkları oyunu sahaya yansıtarak galip geldiklerini ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Nihayet hem kulübümüze hem kendimize hem ülkemize lig aşamasında ilk galibiyeti hediye edebildik. Maça muazzam başladık. Her şey düşündüğümüz gibi gitti. Planladığımız her şeyi yerine getirdik. Bir pozisyon verdik. Pozisyon da orta yaptıkları pozisyondan geldi." diye konuştu.

İkinci yarıya düşük performansla başladıklarını belirten Atan, şunları kaydetti:

"Yere sağlam basamadık ve ardından golle cezalandırıldık. Hemen ardından golü bulduk. Harika bir gol bulduk. Topu rakibe verip bekleyerek oynadık. Bize yakışmadı. Bunu pek becerebildiğimizi söyleyemem. Şimdi Petrocub maçına yanıyoruz. Şimdi son maçı final maçına çevirdik. Pazar günü de bir final maçımız var. Dinlenmemiz gerekiyor. Skor almak için çabaladık. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz. Avrupa'daki galibiyetleri başkanımız daha çok önemsiyor. Üç haftadır kendimizi bulmuş bulunuyoruz. Oyuncularım da üç maçtır gereğini yapıyorlar. Zor durumdan çıkmak kolay değildi. Aldığımız kararlar bizi birleştirdi. Sağlam 15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan daha iyidir. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor."

" (Fenerbahçe maçı) Net bir plan belirlemedik"

Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili şunları söyledi:

"Bire bir pres, kariyerimin başından beri büyük çoğunluğunda bunu tercih ettik. Rakiplerin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe'nin şimdi son maçlarını analiz etmeye başladık. Fenerbahçe'nin geride top kaybettiğini, bazen Amrabat'ı araya soktuğunu, Livakovic ile uzun top tercih ettiklerini biliyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile deplasmanda oynamak kolay değil. Doğru oyun formatıyla oynamaya çalışacağız. Bugün de gördük, beklemeyi becerebilen bir takım değiliz. Rakibin oyun formatı, içinde bulunduğu durum bizim oyunumuzu belirleyecek. Net bir plan belirlemedik. Rakibin içinde bulunmuş olduğu psikolojik durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bire bir baskı ile oynadık. Rakibe topu verdikten sonraki görüntü beni çok mutlu etmedi. Bekleme pozisyonlarında hiç usanmadan bire bir prese devam edeceğiz."

Takım içindeki büyük bir coşku ve birliktelik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Üç maçtır soyunma odası çok güzel hikayeler anlatıyor. Azalarak birleştik. Bunu kutlamamız gerekiyor. Yarın Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayacağız." dedi.

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Atan, "Başakşehir bu ligin 6 şampiyonundan biri. Burada değişim, transfer hiç bitmez. Performans size bileti verir. Performansı iyi olan trene yetişebilir. Yeterli olmayan ve oyuna uygun olmayan oyuncuyla yollar ayrılabilir. Şu an için öyle bir durum yok. Amacımız play-off'a kalmak. Ligde de devre arasında kadar ilk 6'da olmak." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, 3 günde bir maç oynayacak olmalarıyla ilgili soruya, "Pazartesi oynamak bizim için en ideali. Federasyon ayarlamış. Fenerbahçe 1 gün daha fazla izin yapacak. Bizim için en iyisi bu." cevabını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir Heidenheim'ı 3-1 Yendi - Son Dakika

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