Başakşehir Heidenheim Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler, antrenmana katılmadı.
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