Başakşehir, Iberia maçı için hazır

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın sahasında karşılaşacağı Iberia maçı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın saat 20.45'te evinde Gürcistan ekibi Iberia ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler bu maçın son antrenmanını tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yaptı. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken dinamik ısınmayla başladı. Ardından 5'e 2 top çalışmasına geçildi.

Sakatlığı bulunan Matchoi Djalo'nun tedavisi sürerken, takım tam kadro sahaya çıktı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Iberia mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL