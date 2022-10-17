Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak - Son Dakika
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Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak

17.10.2022 12:14
Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 779 dakika sahada kalarak takımının en fazla süre alan oyuncusu olan Ndayishimiye, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 779 dakika sahada kalarak takımının en fazla süre alan oyuncusu olan Ndayishimiye, Fenerbahçe müsabakasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 23 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle de ligde turuncu-lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumunda.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 20 yapan turuncu-lacivertliler, Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta evinde aldığı 2-0'lık Sivasspor yenilgisini İstanbulspor karşısında telafi eden Başakşehir, önemli bir 3 puanı cebine koymasına karşın Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun kadroda vazgeçemediği isimlerin başında gelen Ndayishimiye'yi, Fenerbahçe mücadelesi öncesi kaybetti. Burundili oyuncu, İstanbulspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Hem en skorer hem de en fazla süre alan futbolcu

Youssouf Ndayishimiye, ligde takımının oynadığı 9 müsabakanın tamamında sahada yer aldı. 779 dakika görev alan Ndayishimiye, bu alanda zirvede bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin en çok süre alan oyuncusu olan 23 yaşındaki futbolcuyu 680 dakikayla Lima ve 630 dakika ile Volkan Babacan takip ediyor. Aynı zamanda ligde 2 de golü bulunan Ndayishimiye, aynı gol sayısına sahip Deniz Türüç'le birlikte Başakşehir'in en skorer oyunsu unvanına sahip.

Başarılı futbolcu, Avrupa maçları da dikkate alındığında hem lig hem Avrupa'da Medipol Başakşehir'in oynadığı 19 maçta 1561 dakika yeşil zeminde kaldı. Burada da takım arkadaşlarını geride bırakan Ndayishimiye'yi, 1361 dakika ile Biglia ve 1260 dakikayla Volkan Babacan izledi.

Youssouf Ndayishimiye, Avrupa'da da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, ilk defa Ndayishimiye'siz oynayacak - Son Dakika

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