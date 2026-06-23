Karbownik, Başakşehir\'in 5. Polonyalısı oldu

RAMS Başakşehir'in yeni transferi 25 yaşındaki futbolcu Michal Karbownik, turuncu-lacivertlilerin 5. Polonyalı futbolcusu oldu.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken sol bek mevkisini Michal Karbownik transferiyle güçlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerin kulüp tarihindeki 5. Polonyalı oyuncu olarak kayıtlara geçti. 2014 yılı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele eden Başakşehir, ilk Polonyalı transferini 2013 yılında Marcin Kus ile gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla Patryk Szysz, Krzysztof Piatek ve Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna katan İstanbul temsilcisinde Michal Karbownik, kulüp tarihindeki 5. Polonyalı futbolcu oldu.

Karbownik'in kariyeri

Legia Varşova altyapından yetişen Karbownik, 2020 yazında Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Daha sonra Legia Varşova, Olympiakos ve Fortuna Düsseldorf kulüplerine kiralanan Polonyalı futbolcu, 3 sezon Almanya 2. Lig takımlarından Hertha Berlin forması giydi. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26'sı lig, 3 Almanya Kupası olmak üzere 29 maçta 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL