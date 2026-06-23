Karbownik, Başakşehir'in 5. Polonyalısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karbownik, Başakşehir'in 5. Polonyalısı oldu

Karbownik, Başakşehir\'in 5. Polonyalısı oldu
23.06.2026 11:49  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, sol bek Michal Karbownik'i transfer ederek kulüp tarihindeki 5. Polonyalı oyuncuya imza attırdı. Karbownik, Legia Varşova altyapısından yetişip Brighton, Olympiakos ve Hertha Berlin gibi takımlarda forma giydi.

RAMS Başakşehir'in yeni transferi 25 yaşındaki futbolcu Michal Karbownik, turuncu-lacivertlilerin 5. Polonyalı futbolcusu oldu.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken sol bek mevkisini Michal Karbownik transferiyle güçlendirdi. 25 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertlilerin kulüp tarihindeki 5. Polonyalı oyuncu olarak kayıtlara geçti. 2014 yılı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla mücadele eden Başakşehir, ilk Polonyalı transferini 2013 yılında Marcin Kus ile gerçekleştirdi. Daha sonra sırasıyla Patryk Szysz, Krzysztof Piatek ve Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna katan İstanbul temsilcisinde Michal Karbownik, kulüp tarihindeki 5. Polonyalı futbolcu oldu.

Karbownik'in kariyeri

Legia Varşova altyapından yetişen Karbownik, 2020 yazında Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'a transfer oldu. Daha sonra Legia Varşova, Olympiakos ve Fortuna Düsseldorf kulüplerine kiralanan Polonyalı futbolcu, 3 sezon Almanya 2. Lig takımlarından Hertha Berlin forması giydi. 25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26'sı lig, 3 Almanya Kupası olmak üzere 29 maçta 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Legia Varşova, Başakşehir, Brighton, Berlin, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karbownik, Başakşehir'in 5. Polonyalısı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:03:42. #7.12#
SON DAKİKA: Karbownik, Başakşehir'in 5. Polonyalısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.