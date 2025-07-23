Başakşehir'in Cherno More Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ludogorets Arena'da, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basın kapalı bölümünde, taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Cherno More-Başakşehir müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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