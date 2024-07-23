Başakşehir'in La Fiorita maçında düdük Milos Boskovic'te

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir'in, sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile oynayacağı müsabakada Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic düdük çalacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te sahasında San Marino ekibi La Fiorita ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi Karadağlı hakem Milos Boskovic yönetecek.
Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Dalibor Vujisic olacak. - İSTANBUL
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