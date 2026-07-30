Başakşehir'in Rövanşı Bekleniyor

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak rövanşın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh

İstabul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Selke