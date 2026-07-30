Başakşehir'in Rövanşı Bekleniyor
UGEF Konferans Ligi'nde Inter Turku ile Başakşehir rövanşı, Belçikalı hakemler yönetecek.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak rövanşın hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Maarten Toeback (Belçika)
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Tuominen, Laine, Ampofo, Essomba, Jephta, Conteh
İstabul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Emin Bayram, Ba, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Selke
Kaynak: AA
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