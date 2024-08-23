Başakşehir, İrlanda'da berabere kaldı - Son Dakika
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Başakşehir, İrlanda'da berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Çağdaş Atan, rövanşta turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

23.08.2024 01:16
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, İstanbul'daki rövanşta turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Başkent Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Erken ritim bulamadık, rakip de çok iştahlı girdi. Tam onların istediği ortam ve hava koşulları oluşmuştu. 10. dakikadan sonra taktiksel bir değişiklik yaptık, daha sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahalarında oynamalarına rağmen iki 8'imizi iki 6'sıyla savunarak, 6-3-1 gibi durdular. Böyle savunmaları açmak kolay değil. Biz sabırlı oynamak zorundaydık, doğru şansı yakalamak zorundaydık. Özellikle ikinci yarıda ön hattımız, Pelkas, Berkay ve Piatek devreye girince daha üstün taraftık. Bu maç çok az şut attık, handikaplarımızdan biri buydu. Rakip iyi durdu, geçiş oyunları oynamaya çalıştılar. Çok fazla pozisyon vermedik, bir şutları direkten döndü. Çok fazla da üretken olmadık. Önümüzde 6 gün var rövanş öncesi. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir. Rakibin nerelerde zaafları olduğunu çok net gördüğümüz bir maç oldu. İyi çalışarak, taktiksel antrenmanlarla bunu çarşamba gününe taşıyıp inşallah Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacağız."

Rakibin rövanşta da aynı oyun planıyla sahada olabileceğini dile getiren Atan, "Bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlarla ikinci maçın bizim için daha pozitif olacağını düşünüyorum. Son dakikalarda gol bize geldi, atabilseydik çok farklı olurdu ama 0-0'ı da bu şartlarda kötü bulmuyorum. İstanbul'da turu geçmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, İrlanda'da berabere kaldı - Son Dakika

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