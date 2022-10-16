Başakşehir-İstanbulspor maçından notlar - Son Dakika
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Başakşehir-İstanbulspor maçından notlar

16.10.2022 17:10
Başakşehir-İstanbulspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Münir ve Philippe Keny'nin yerine, Volkan Babacan, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Traore ilk 11'iyle çıktı.

Bartın unutulmadı

Medipol Başakşehir ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım oyuncuları da sahaya ellerinde "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, İstanbulspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir-İstanbulspor maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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