Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor 'u konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Başakşehir-İstanbulspor maçından notlar - Son Dakika

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