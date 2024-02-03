Başakşehir, İstanbulspor\'u 1-0 önde bitirdi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois, de Souza, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Rroca, Muammer Sarıkaya, Traore
Gol: Dk. 36 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 41 Rroca (İstanbulspor)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.
33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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