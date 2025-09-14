SÜPER Lig'de ilk haftanın erteleme karşılaşmasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak RAMS Başakşehir FK maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas ve rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
