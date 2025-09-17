Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

17.09.2025 23:02
Nuri Şahin, galibiyetin ardından takımın kalitesine vurgu yaptı ve gelişim için zaman gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaliteli oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Nuri Şahin, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Şahin, "Oynaması zor bir statta maça çıktık. Futbol oynamak isteyen bir takıma karşı galibiyet almak ve gol yememek çok önemli. Gidecek çok yolumuz var. 3 günlük çalışmanın getirilerini gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Takımla ilgili ilk izlenimlerine değinen genç teknik adam, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kaliteli bir takımımız var. Bazı çözmemiz gereken şeyler var. Bunlar sorun değil. Oyun stilimizi yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var. Geniş bir kadroya ve yetenekli oyunculara sahibiz. Sadece daha fazla dikine oynamalıyız, oyunu hızlandırmalıyız ve ceza sahasına daha fazla oyuncu sokmalıyız."

Kaynak: AA

