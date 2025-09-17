Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

17.09.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, 1. hafta erteleme maçında Karagümrük'ü 2-0 yenerek sezonu galibiyetle açtı.

SÜPER Lig'de 1'inci hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Zor bir deplasman, zor bir stadyum. Futbol oynamak isteyen bir rakibe karşı galibiyetle ve gol yemeden başlamak çok önemli. Gidecek çok yolumuz var. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını gördük. Galibiyetle başladığımız için çok mutluyum" yorumlarında bulundu.

'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımının olduğunu ifade eden Nuri Şahin, "Kaliteli bir takımımız var. Kendi içimizde oyunsal anlamda bazı çözmemiz gereken gidecek yolumuz var. Bizim oyun stilimizi daha da farklı yansıtmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Geniş bir kadromuz var. İyi oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Oyunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Daha fazla dikine gitmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyu sokmamız lazım" dedi.

MARCEL LICKA: BÖYLE FUTBOL OYNANMAZ

Takımın çok kötü oynadığını dile getiren Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Teknik olarak çok kötüydük. 5 metrede 3-4 pas yapamadık. Başakşehir'e karşı 5 metrede bile pas veremiyorsanız acı çekersiniz. Bu işin gerçeği. İlk yarıda basit çok pas hatası yaptık. Rakibe topu adeta hediye ettik. İkinci yarıda da aynı senaryo gerçekleşti. Hiçbir şekilde gelişmedik ve topla gerçekten çok kötüydük. Dikine oynayabileceğimiz anlarda ya çizgiye doğru açığa oynadık ya geriye oynadık. Böyle gol atamazsınız. Yediğimiz ilk golde dikine bir pas verme şansımız vardı. Serginho orada açıkta boşta duruyordu. Fakat o pası veremedik, topu kaybettik ve kontradan golü yedik. Teknik olarak çok kötüydük. Böyle futbol oynanmaz. Bu yüzden çok sinirliyim. Risk almadan, bire birlerde adam adama oynayamazsanız, hızlı bir şekilde top oynayamazsan, hızlı şekilde düşünemezsen şut çekemezsen zaten maç kazanamazsın. Bugün bizim 6 şutumuz vardı. Bir takım evinde nasıl 6 şut atar? Anlayamıyorum bunu. Üçüncü bölgede çok zayıf bir takımız" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ OLAN SADECE BİZİZ'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamaktan dolayı hoşnut olmadığını dile getiren Licka, "Şu anda benim de hoşuma gitmiyor bu stat. Çünkü oynadığımız maçları hep burada kaybettik. Büyük bir stat. Küçük bir sahada oynamayı bende tercih ederim. Geçen hafta Kasımpaşa maçını Başakşehir'de oynadık. Orası gayet güzel bir stattı. Zemin de süper. Burada da süper, orada da süperdi. Ama asla bunlar bahane değil. Çünkü kötü olan sadece biziz. Ne top ne saha ne zemin ne de stadyum kötü. Bunların hiçbiri bizim için bahane değil. Burada hoca benim. Öncelikle sorumluluk bana ait. Analizimi de yapmam gerekiyor, yapacağım da. Çünkü biz böyle devam edemeyiz. Bazı oyuncularımızın mantalitesini ve karakterini değiştirmesi gerekiyor. Bu değişimler olmazsa ben takımda büyük değişiklikler yapacağımı düşünüyorum. Yapmam da gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Nuri Şahin, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:10:12. #7.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.