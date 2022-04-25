Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

25.04.2022 13:39
Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.

Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını 27 Nisan Çarşamba günü sürdürecek.

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Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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