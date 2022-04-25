Başakşehir, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasındaki idman, ısınmayla başladı.
Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Yarın izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını 27 Nisan Çarşamba günü sürdürecek.
Kaynak: AA
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