Başakşehir Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde teknik ekibin kontrolünde gerçekleştirlen sabah antrenmanı salonda yapılan kuvvet çalışmasıydı. Akşam saatlerinde yapılan idman ise sahada topla ısınmayla başladı, turnuva oyunu ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.