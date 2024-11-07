Başakşehir Kopenhag ile karşılaşıyor

Spor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam deplasmanda Danimarka'nın başkent ekibi FC Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Tarihi 100 yılı geçen ve 1992 yılında FC Kopenhag adıyla mücadele etmeye başlayan başkent ekibi, kazandığı 15 şampiyonlukla ülkenin en başarılı futbol takımı olarak öne çıkıyor.

Baltık Denizi'ne kıyısı olan ve yaklaşık 1,4 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri konumunda bulunan Kopenhag, Sjaelland Adası'nın doğusunda yer alıyor.

Kopenhag, Öresund Boğazı ile İsveç'in Malmö şehrinden ayrılıyor. Kopenhag ve Malmö, boğazdaki Öresund Köprüsü üzerinde bulunan demir ve karayoluyla bağlanıyor.

Kelime anlamı "Tüccarların limanı" (Kobenhavn) olan ve geçmişi çok eskiye dayanan Kopenhag, Vikingler'in yaşadığı İskandinavya'nın önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri.

Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan Danimarka, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline uğruyor ve Kopenhag, işgalde büyük hasar görüyor.

Andersen'den masallar

Başkentin görülmesi gereken yerlerinin başında renkli evleriyle dikkati çeken Nvhavn (yeni liman) geliyor.

Masallarıyla tanınan ünlü yazar Andersen'in yaşadığı ev de Nvhavn'da bulunuyor.

Kopenhag'da turistler, Küçük Deniz Kızı Heykeli, Rosenborg Sarayı ve Tivoli Bahçeleri'ne de yoğun ilgi gösteriyor.