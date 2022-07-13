Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu

Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcu Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Başakşehir, gündeme bomba gibi düşen bu transfer haberini, ünlü sanatçı Tarkan'ın 'Kır Zincirlerini' şarkısıyla duyurdu. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Başakşehir yarın 12:00'de yıldız futbolcu Mesut Özil için imza töreni düzenleneceğini, törene Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağını duyurdu.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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