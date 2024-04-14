Başakşehir, deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada orta sahada topla buluşan Pelkas savunma arkasına sarkan Figueiredo'ya pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
56. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza sahasına hareketlenen Midtsjö, ikili mücadele içerisinde olduğu Dubois'dan hızlı davranarak kale önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
58. dakikada Welinton taç çizgisinde yaşanan mücadelede Pelkas'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
80. dakikada Ömer Ali'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Pelkas, penaltı noktasının gerisinden şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya (Leandro Kappel dk. 88), Alpaslan Öztürk, Welinton, Nuno Sequeira, Fredrik Midtsjö (Erdem Özgenç dk. 71), Arnaud Lusamba, Halil Akbunar (Murat Akça dk. 63), Badou N'Diaye, Mame Thiam (Abdoulay Diaby dk. 88), Umut Nayir (Erencan Yardımcı dk. 71)
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Khadim Rassoul, Emeka Eze
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Leo Dubois (Lucas Lima dk. 79), Berkay Özcan, Olivier Kemen (Emirhan İlkhan dk. 79), Deniz Türüç, Dimitrios Pelkas (Onur Ergün dk. 89), Davidson (Josef de Souza dk. 84), Joao Figueiredo (Philippe Keny dk. 89)
Yedekler: Volkan Babacan, Danijel Aleksic, Mehdi Abeid, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Mame Thiam (dk. 18), Fredrik Midtsjö (dk. 56) (Pendikspor), Joao Figueiredo (dk. 36, 50), Dimitrios Pelkas (dk. 80) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Welinton (dk. 58) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Nuno Sequeira, Badou N'Diaye (Pendikspor), Ömer Ali Şahiner (Başakşehir) - İSTANBUL
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