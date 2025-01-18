Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Başakşehir, Rizespor\'u 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Başakşehir, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Goller Figueiredo ve Şahiner'den.

18.01.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada Kemen'in topuk pasında topla buluşan Crespo'nun ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kontrol etti.

75. dakikada Taha'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Deniz Türüç'ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi.

80. dakikada Rachid Ghezzal'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

87. dakikada Ali Sowe ile paslaşmasının ardından topu alan Ghezzal'ın ceza yayının hemen gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.

90+4. dakikada Lima'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Emrecan'ın ters vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı son anda yaptığı müdahaleyle uzaklaştırdı.

90+11. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de Crespo'nun ileri gönderdiği topu sağ tarafta Ömer Ali Şahiner bekletmeden Kemen'e aktardı. Kemen'in kaleciyi çalımladıktan sonra yaptığı ortada müsait pozisyondaki Ömer Ali Şahiner, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Lucas Lima dk. 41), Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Onur Ergün (Berat Özdemir dk. 72), Deniz Türüç (Ömer Ali Şahiner dk. 90), Miguel Crespo, Oliver Kemen, Davidson Matchoi Djalo (Matchoi Djalo dk. 90), Joao Figueiredo, Philippe Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Dimitrios Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Sarı, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 84), Khusniddin Alikulov, Mithat Pala (Casper Hojer dk. 85), Amir Hadziahmetovic (Olasunkanmi Olawoyin dk. 62), Ioannis Papanikolaou, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic (Vaclav Jurecka dk. 73), David Akintola (Emrecan Bulut dk. 85), Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Muhamed Buljubasic, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Joao Figueiredo (dk. 21 pen.), Ömer Ali Şahiner (dk. 90+11) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Onur Ergün, Çağdaş Atan (Başakşehir) Ivo Grbic, Mithat Pala, Ioannis Papanikolaou, (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Rizespor, Rizespor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Rizespor'u 2-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.