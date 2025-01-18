Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler (Dk. 41 Lima), Opoku, Ba, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Kemen, Davidson, Figueiredo, Keny
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe
Gol: Dk. 21 Figueiredo (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 19 Grbic, Dk. 44 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.
45+4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.
Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Rizespor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?