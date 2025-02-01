Başakşehir - Samsunspor Maçında İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
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Başakşehir - Samsunspor Maçında İlk Yarının Sonucu

Başakşehir - Samsunspor Maçında İlk Yarının Sonucu

Başakşehir, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Golü Piatek kaydetti.

01.02.2025 20:05
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza yayı önünde Piatek'in indirdiği topu kontrol eden Keny, ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

19. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Piatek kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç topun başına geçti. Deniz'in direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

41. dakikada Laura'nın sol taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Mouandilmadji gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Krzysztof Piatek, Philippe Keny

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Figueiredo, Yusuf Sarı, Halil Emre Acun, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Olivier Ntcam, Gaetan Loura, Carlos Holse, Kingsley Schindler, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Mustafa Tan

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Piatek (dk. 19) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Crespo (Başakşehir), Van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir - Samsunspor Maçında İlk Yarının Sonucu - Son Dakika

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