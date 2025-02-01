Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u Piatek'in hat trick yaptığı maçta 4-0 yendi.

01.02.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 83 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 82 Djalo), Crespo (Dk. 74 Ömer Faruk Beyaz), Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Davidson), Keny, Piatek (Dk. 82 Hamza Güreler)

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Van Drongelen, Bola (Dk. 83 Celil Yüksel), Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 65 Soner Gönül), Holse, Schindler (Dk. 65 Muja), Mouandilmadji (Dk. 65 Ercan Kara)

Goller: Dk. 19, 58 ve 69 Piatek, Dk. 86 Davidson (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (RAMS Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen, Dk. 48 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 mağlup etti.

58. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.

64. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.

69. dakikada Piatek, hat trick yaptı. Sağdan kanattan ceza sahasına giren Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.

73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra penaltı noktası civarında bulunan Keny'e topu çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda Yunus Emre Çift'e çarpan top, yandan kornere gitti.

86. dakikada RAMS Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.

Müsabaka, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.