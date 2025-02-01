Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 83 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 82 Djalo), Crespo (Dk. 74 Ömer Faruk Beyaz), Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Davidson), Keny, Piatek (Dk. 82 Hamza Güreler)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Yunus Emre Çift), Van Drongelen, Bola (Dk. 83 Celil Yüksel), Bennasser, Ntcham, Laura (Dk. 65 Soner Gönül), Holse, Schindler (Dk. 65 Muja), Mouandilmadji (Dk. 65 Ercan Kara)
Goller: Dk. 19, 58 ve 69 Piatek, Dk. 86 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 21 Deniz Türüç, Dk. 31 Crespo (RAMS Başakşehir), Dk. 25 Van Drongelen, Dk. 48 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 mağlup etti.
58. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Kemen, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.
64. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, direk dibinden auta çıktı.
69. dakikada Piatek, hat trick yaptı. Sağdan kanattan ceza sahasına giren Kemen'in pasında topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.
73. dakikada Kemen, sağ kanatta Samsunsporlu Muja'yı çalımladıktan sonra penaltı noktası civarında bulunan Keny'e topu çevirdi. Bu oyuncunun vuruşunda Yunus Emre Çift'e çarpan top, yandan kornere gitti.
86. dakikada RAMS Başakşehir, 4. golü buldu. Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpas çizgisinin önünde bulunan Davidson, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.
Müsabaka, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Samsunspor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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