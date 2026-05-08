Başakşehir, Samsunspor'u Ağırlıyor

08.05.2026 08:54
RAMS Başakşehir, ligde 5. sıra için Samsunspor'u konuk edecek. Maç yarın 20.00'de başlayacak.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi.

52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Başakşehir, sezonun ilk yarısında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

