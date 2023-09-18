RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme: 18.09.2023 19:20

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, takıma gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığı açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

GOL VEYA ASİST KATKISI VEREMEDİ

Özellikle Fenerbahçe'deki performansıyla akıllarda yer edinen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, Başakşehir formasıyla 31 karşılaşmada forma giymesine rağmen takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Şener Özbayraklı, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Sokaklar doldu taştı! Ronaldo'ya İran'dan büyük şok
19:58 Meral Akşener: Ben masa yıkmadım, o seçim kazanılsın diye zehir içtim zehir
19:55 Türkiye kuduz için 'en riskli ülkeler' kategorisine alındı
19:45 Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
19:05 RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı
19:04 Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
18:39 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
18:25 Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti
18:02 Galatasaray, genç futbolcusu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı
17:54 İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 21:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement