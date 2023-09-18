RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı

Kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığı açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz'' ifadeleri yer aldı.

GOL VEYA ASİST KATKISI VEREMEDİ

Özellikle Fenerbahçe'deki performansıyla akıllarda yer edinen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, Başakşehir formasıyla 31 karşılaşmada forma giymesine rağmen takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.