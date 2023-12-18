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Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir-Sivasspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Başakşehir-Sivasspor maçının hakemi belli oldu
18.12.2023 - 12:12,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir- Sivasspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'da başlayacak olan Başakşehir - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Trendyol Süper Lig, Mete Kalkavan, Başakşehir, Sivasspor, Son Dakika

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