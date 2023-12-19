Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj
Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.
43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir- Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika