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Başakşehir- Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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Başakşehir- Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Sivasspor 26. dakikada öne geçerken, Başakşehir 45. dakikada penaltıdan gol atarak skoru eşitledi.

Başakşehir- Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi
19.12.2023 - 17:59,
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Deniz Caner Özaral, Mert Bulut

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj

Goller: Dk. 26 Saiz (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 45 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

26. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Orta sahada kaptığı topla Başakşehir kalesine doğru hareketlenen Saiz, ceza yayı önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakikada Berkay Özcan'ın uzak mesafeden şutunda top farklı şekilde auta gitti.

43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir- Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi - Son Dakika
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