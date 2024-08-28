Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 7 Kemen), Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 76 Berat Özdemir), Pelkas (Dk. 76 Lima), Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson (Dk. 70 Figueiredo), Piatek (Dk. 77 Keny)
St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin (Dk. 88 McClelland), Forrester (Dk. 77 Bolger), Lennon, Leavy, Elbouzedi (Dk. 88 Kazeem), Mulraney (Dk. 77 Kavanagh), Melia (Dk. 68 Keena)
Goller: Dk. 64 Ömer Ali Şahiner, Dk. 82 Kemen (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 81 Bolger (St. Patrick's Athletic)
Sarı kartlar: Dk. 36 Davidson, Dk. 55 Onur Ergün (RAMS Başakşehir), Dk. 90 Sjöberg (St. Patrick's Athletic)
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına yükseldi.
47. dakikada Opoku, orta yuvarlaktan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girdi. Opoku'nun kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
64. dakikada Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün pasında savunmaya çarpan top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Grivosti'yi çalımlayarak kale sahasına giren Ömer Ali'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
82. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Lima'nın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Rakibiyle deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalan Başakşehir, rövanşta elde ettiği 2-0'lık galibiyetle adını lig aşamasına yazdırdı.
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