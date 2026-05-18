Başakşehir, Süper Lig'i 5. Sırada Tamamladı
Başakşehir, Süper Lig'i 5. Sırada Tamamladı

18.05.2026 10:44
Başakşehir, 2025-2026 sezonunu 57 puanla 5. sırada bitirirken, Avrupa kupaları için şans peşinde.

Başakşehir, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek.

Başakşehir, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.

Konyaspor'un zafere ulaşması halinde ise siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecekken, turuncu-lacivertliler de Avrupa'ya katılım sağlayamayacak.

Süper Lig'de gol kralı Shomurodov

Eldor Shomurodov, bu sezon ligde attığı 22 golle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Shomurodov, ligde gol krallığı yarışında Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ile zirveyi paylaştı.

Geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Roma'dan kadroya katılan Özbek futbolcunun bonservisi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden alındı. 30 yaşındaki oyuncu, attığı gollerin yanı sıra 5 asistlik katkı da sağladı.

16. sıradan 5. basamağa kadar yükseldi

Başakşehir, geride kalan sezona istediği gibi başlayamadı. Turuncu-lacivertliler, ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın yerine Nuri Şahin getirildi.

Ligin 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, haftayı 16. sırada tamamladı. Ancak Başakşehir, 14 ile 25. haftalar arasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu süreçte 8 maçlık yenilmezlik serisi elde eden turuncu-lacivertliler, 9. haftada düşme hattında yer almasına rağmen, 25. hafta sonunda 5. sıraya yükselmeyi başardı ve sezonu da bu basamakta tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

