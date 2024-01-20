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Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık - Son Dakika
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Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, basın toplantısında oyunu domine ettiklerini ancak sonuçlandıramadıklarını ve canlarını acıtan bir beraberlik aldıklarını söyledi. Atan, takımın iyi bir yolda olduğunu ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık
20.01.2024 - 18:43,  Güncelleme: 18:46
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, canlarını acıtan beraberlik aldıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, oyunu tamamen domine ettikleri ama sonuçlandıramadıkları bir maç yaşadıklarını belirtti.

İkinci yarıda farkı açmaları gerektiğine değinen Atan, şunları kaydetti:

"Canımızı acıtan bir beraberlik aldık. Oyunu tamamen domine ettiğimiz, ilk yarısında çok keskin hücum edemediğimiz ama pozisyonlar yakaladığımız, ikinci yarıda farkı 2-3'e çıkarabileceğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir maçın sonunda kornerden gol yedik. Çok canımızı acıttı ama çok iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün kazansaydık lig beşincisi ile aramızda 3 puan kalacaktı. Geldiğimizde ilk hedefimiz oraya kendimizi atabilmekti. Oyun olarak güçlüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Canımızı acıtan bir beraberlik aldık - Son Dakika
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