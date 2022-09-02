Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

SAHA KENARINDA YER ALACAK

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.