Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı imza töreninde 2023-2024 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Pro Lisans eğitim programının başlaması ile birlikte, saha kenarında 'teknik direktör' pozisyonunda yer alacak Emre Belözoğlu'na kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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