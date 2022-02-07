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Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı - Son Dakika

Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı

07.02.2022 16:24
Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı

Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.

Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Danimarka 1. Lig ekiplerinden Jammerbugt forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve iki futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, Alya Toure ve Bangoura'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir, Danimarka, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı - Son Dakika
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