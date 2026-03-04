Başakşehir, Trabzonspor'a Yenilerek Kupadan Elendi - Son Dakika
Başakşehir, Trabzonspor'a Yenilerek Kupadan Elendi

04.03.2026 00:04
Nuri Şahin, futbolcuların her anı iyi oynaması gerektiğini vurguladı ve lige odaklanacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında konuk ettiği Trabzonspor'a 4-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, müsabakaların her bölümünü iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şahin, ilk yarıda tedirgin bir oyun oynadıklarını belirtti.

Yedikleri ilk golün ardından istedikleri gibi oynayamadıklarını aktaran Şahin, "İlk yarı çok kötü bir oyun, daha doğrusu tedirgin bir oyun vardı. İlk 5 dakika fena başlamadık ama yediğimiz golden sonra hiç istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarı 25-30 dakika domine ettik. Maçın kırılma anı yediğimiz 2. gol ve kırmız karttı. Bu tarz güçlü takımlara karşı 90-95 dakika iyi oynaman gerekiyor. İyi bir yoldayız. Son eşiği atlamamız lazım. Kupadan elendik, Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Biz artık lige odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlk golü duran toptan yediklerini aktaran Nuri Şahin, şunları kaydetti:

"İlk yarıda çok açık verdiğimiz düşünmüyorum, golü de duran toptan yedik. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı domine eden olmadı. Oynayabileceğimiz alanlar vardı, onları oynamadık. Konya maçı daha farklıydı açıkçası. Onların baskısını kıramamıştık, iki maçı ayrı tutmak lazım. Bazı rakiplere karşı bazı günlerde 3 puan alabiliyorsun ama Başakşehir olarak zirvedeki takımların arasına girmek istiyorsak maçın her anını iyi oynamamız gerekiyor."

Kaynak: AA

