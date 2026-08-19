Başakşehir, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Başakşehir FK, Trabzonspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor, salon ve sahada çalışmalar yapıldı.
BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasında salonda kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Başakşehir, akşam antrenmanında ise sahada çalışmalarını sürdürdü. Akşam idmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, turnuva oyununun ardından sona erdi.
İstanbul Başakşehir, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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