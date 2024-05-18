Başakşehir, Trabzonspor maçını kaybetti: Ligde dördüncü bitirmek istiyoruz - Son Dakika
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Başakşehir, Trabzonspor maçını kaybetti: Ligde dördüncü bitirmek istiyoruz

Başakşehir, Trabzonspor maçını kaybetti: Ligde dördüncü bitirmek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü bitirmek istediklerini söyledi. Keçeli, maçta iyi oynamalarına rağmen galip gelemediklerini ve üzgün olduklarını belirtti. Sezonu genel olarak iyi geçirdiklerini ifade eden Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü sırada tamamlamak istediklerini dile getirdi.

18.05.2024 22:39
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, son maçlarını kazanarak ligi dördüncü bitirmek istediklerini söyledi.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Keçeli, Trabzonspor'a karşı önemli bir maça çıktıklarını vurguladı.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Keçeli, şunları kaydetti:

"Sezonu iyi getirdik, bu finali iyi yapmak istiyorduk. Fena da oynamadık. Topa sahip olduğumuz dönemlerde istediğimizi yapamadık. Trabzonspor'a baskı yaptık ama bazen bu durum efektif olabiliyor. Yediğimiz gol de çalıştığımız yerden geldi. Sonuçta sezonu genel olarak değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz. Son maçımızı kazanarak ligi dördüncü bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Trabzonspor maçını kaybetti: Ligde dördüncü bitirmek istiyoruz - Son Dakika

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