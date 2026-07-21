Başakşehir, UEFA Elemelerine İyi Başlamak İstiyor

Başakşehir Kaptanı Ömer Ali Şahiner, UEFA Konferans Ligi elemelerine galibiyetle başlayarak lig aşamasına kalmayı hedeflediklerini belirterek, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Başakşehir Kaptanı Ömer Ali Şahiner, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hayırlı bir sezon olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Şahiner, "Özellikle bizim adımıza başarılarla dolu, sakatlıktan uzak bir yıl olsun, bir sezon olsun. Hocamızın dediği gibi güzel kamp dönemiyle beraber bu maça, bu tura hazırlandık. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birlikte şu an tam takım hazırız diyebilirim. Hedeflerimiz doğrultusunda, en önemlisi hayallerimiz doğrultusunda bu takımla birlikte çok önemli aşamalardan bir tanesi Konferans Ligi. Biz de özellikle yarından itibaren Konferans Ligi elemelerini iyi bir şekilde geçip lig aşamasında kalmak istiyoruz ve en büyük adımını da yarın atmak istiyoruz. Umarız bizim için güzel bir başlangıç olur. Şu an için tek hedefimiz, en büyük isteğimiz yarın en iyi şekilde hem psikolojik olarak hem oyun olarak bu turu geçmek olacak. Onun adına yüzde yüzle sahada hazır olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük isteğimiz bu sene lig aşamasında kalabilmek"

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etmelerinin kendileri için acı bir tecrübe olduğunu ifade eden Şahiner, "Öncelikle tecrübe konusunda, tabii ki geçen seneden acı bir tecrübemiz de var. Takım olarak birçok arkadaşımla beraber ben de bunu yaşadım. Girişte söylemeye çalıştığım aslında hem bizim kulüp olarak hem hocamızın bize koyduğu hedefleri hem de biz oyuncuların hayalleri var bu konuda. Hem bireysel hem de kulüp olarak en büyük isteğimiz bu sene lig aşamasında kalabilmek. Bunu başarabilmek istiyoruz. Yapacak gücümüz ve kalitemizin olduğunun da farkındayız. Bu anlamda kendimizi zorluyoruz. Yarın için yeni transferlerimiz, özellikle Emin ve Mike üstünden konuşacak olursak, hem toplu topsuz savunmada hem de top bizdeyken özellikle iki oyuncunun da büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Kısa geçen bu sürede takıma katıldıkları andan itibaren bunu hem bize hem de hocamıza hissettirdikleri ben görüyorum. Bu anlamda özellikle top Başakşehir'deyken siz de göreceksiniz. Emin'in de gerçekten ayağı kalitesi hem de Mike'nin de iyi durumda. Umarım biz de bunlardan maksimum faydayı alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Edin'in varlığı her zaman oyuncular üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum"

Başakşehir tarihinde önemli bir yere sahip olan Edin Visca'nın takıma dönüşünü değerlendiren turuncu-lacivertlilerin kaptanı, "Edin buradan ayrılmadan önce ben bir altı ay beraber oynamıştım. Daha sonrasında da iletişimimizi hiçbir zaman kesmedik. Son derece profesyonel, işine saygısı üst seviyede oyunculardan bir tanesi. Geldiği andan itibaren bunu bilmeyenlere de tekrar göstermeye çalışmıştı ki tam üzerine koyarak giderken bir talihsizlik oldu. Edin'in varlığı her zaman oyuncular üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü ayrıldığı dönemde kısa bir süre de olsa bunu ben yaşamıştım bir oyuncu olarak. Edin gibi önemli simgeler bu kulüpler için özellikle çok önemli, çok değerli diye düşünüyorum. Oyuncular üzerinde, özellikle genç oyuncular üzerinde. Biz de onun tecrübesinden olabildiğince faydalanmaya çalışacağız. Şu an için olumlu, gayet olumluyduk kendi adıma da. Ama talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım kısa bir sürede döner. Çünkü özellikle bizim ligimizde Edin gibi oyuncuların tecrübesi her zaman oynamadığında da takım için etkili olabilecek bir isim. O yüzden bir an önce dönmesi hepimiz için de kendi için de çok daha iyi olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL