Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibini ağırladı

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, rakibiyle deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadaki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın İrlanda ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ousseynou Ba ve Djalo kadroda yer almadı.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

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Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.