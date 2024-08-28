Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibini ağırladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i ağırladı. Teknik direktör Çağdaş Atan, ilk 11'de değişiklik yapmadı. Ousseynou Ba ve Djalo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Müsabaka öncesinde Sven-Goran Eriksson için saygı duruşu yapıldı. İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

28.08.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, rakibiyle deplasmanda oynadıkları ilk karşılaşmadaki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın İrlanda ekibi karşısında ilk 11'i Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Berkay Özcan, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson ve Piatek'ten oluştu.

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ousseynou Ba ve Djalo kadroda yer almadı.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

???????

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Kaynak: AA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Konferans, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 22:34:08. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement