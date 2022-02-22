Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi

22.02.2022 15:52
Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası R5 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası R5 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Akça dereceye girdi. 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, R5 kategorisinde 613.9 puan toplayarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bronz madalya kazanan Akça, büyük mutluluk yaşadı. Atıcılık takımı antrenörleri Şekip Taner Bakal ve Çağrı Tangör, Akça'nın milli takım aday kadrosunda olduğunu belirterek, milli takım kadrosunda yer almak için sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını dile getirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da Akça'yı başarısından dolayı tebrik etti. - MANİSA

Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi
Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi
Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular turnuvalardan madalyayla döndü Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular turnuvalardan madalyayla döndü Ataspor voleybolda Manisa şampiyonu oldu Ataspor voleybolda Manisa şampiyonu oldu

Büyükşehir Belediyespor, Bronz Madalya, Atıcılık, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
15:41 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye imkansızı başarıyor
15:38 Meğer o iddianın sahibi "saplantılı hayran"mış! Tuğba Özerk'e "Tosuncuk'un paralarını aklıyor" demişti! 7 yıldır peşinde
15:35 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin ile yüzleşen Kadir ne yapacak?
15:31 1 Mart'ta yürürlüğe girecek! Erdoğan da, elektrik faturalarını düşürecek takvimi onayladı
15:30 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?
15:29 Yok artık! Atiba Hutchinson'dan beklenmedik karar: 1 yıl daha!
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:01:49. #1.13#
SON DAKİKA: Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement