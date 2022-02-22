Başarılı atıcılık sporcusu Manisa'ya bronz madalya getirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası R5 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Akça dereceye girdi. 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Samet Akça, R5 kategorisinde 613.9 puan toplayarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Bronz madalya kazanan Akça, büyük mutluluk yaşadı. Atıcılık takımı antrenörleri Şekip Taner Bakal ve Çağrı Tangör, Akça'nın milli takım aday kadrosunda olduğunu belirterek, milli takım kadrosunda yer almak için sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını dile getirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da Akça'yı başarısından dolayı tebrik etti. - MANİSA