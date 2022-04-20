Başarılı sporcu Cumurcu'ya milli davet - Son Dakika
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Başarılı sporcu Cumurcu'ya milli davet

20.04.2022 13:49
Başarılı sporcu Cumurcu'ya milli davet

Malatyalı tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu milli takım kampına davet edildi.

Malatyalı tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu milli takım kampına davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 27 Nisan'a kadar Trabzon Yomra'da sürecek olan milli takım kampına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Cumurcu davet edilerek katıldı.

Sporcu Zeynep Cumurcu'nun antrenörü Leyla Karadağ ile birlikte milli takım kampına gittikleri kaydedildi. Malatyalı tırmanış sporcusu Zeynep Cumurcu'nun milli takım kampında başarı göstermek için iddialı çalıştığı belirtildi. - MALATYA

Başarılı sporcu Cumurcu'ya milli davet

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Malatya, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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