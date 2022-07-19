Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor

19.07.2022 11:37

- Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor Düzce'de "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'na" hazırlanan sporcular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, şampiyonayı iple çekiyor.

- Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor

DÜZCE - Düzce'de "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'na" hazırlanan sporcular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, şampiyonayı iple çekiyor.

Düzce Kick Boks İl Temsilcisi Aslan Doğan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren kick boksçular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, 27-30 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor.

"Desteklerinizi esirgemeyin"

Türkiye şampiyonasına hazır olduklarını vurgulayan Aslan Doğan, "Elimizdeki başarılı sporcuların desteklenmesini talep ediyorum. Düzce küçük bir şehir olabilir fakat Türkiye genelinde büyük başarılara imza atıyoruz. Gördüğünüz gibi Ekrem Ahmet ve Abdülsamet Çavuş şampiyona için hazırlanıyor. Düzce halkı daha büyük başarılar görmek istiyorsa desteklerinizi bizden esirgememelidir" dedi.

"Genç kardeşlerime sporun güzelliklerini anlatıyorum"

Türkiye şampiyonluğu haricinde, Avrupa ve dünya dereceleri elde eden Ekrem Ahmet Aksan, "82 kilogramda ve K1 kategorisinde şampiyonaya katılacağım ve Aslan hocam eşliğinde hazırlıklarıma devam ediyorum. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde edindiğim bilgiler sayesinde lisanslı olarak Çilimli'de birçok öğrenciye kick boks eğitmenliği dersleri veriyorum. Genç kardeşlerime hem sporun güzelliklerini anlatıyorum hem de teşvik ediyorum. Özellikle spor sayesinde bireyler sigara, alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak duruyor" diye konuştu.

"Düzce'mizi gururlandırmak istiyorum"

Şampiyona için hazır olduğunu vurgulayan Abdülsamet Çavuş ise, "Daha önce Sakarya Bölge Şampiyonu ve sonrasında ise Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Birkaç hafta sonra katılacağım şampiyonada ise 65 kilogram sikletinde dövüşeceğim. Orada birinci olup, Düzce'mizi tekrar gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu Son dakika haberi | Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 madalya kazandı Son dakika haberi | Otizimli Özel Sporcular Avrupa Yaz Oyunlarında 5 madalya kazandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Trafikte ilginç olay! Şekerlemeleri otomobilin egzozunda kızarttılar
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement