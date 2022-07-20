Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor - Son Dakika
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Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor

20.07.2022 00:57
Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor

Düzce'de "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'na" hazırlanan sporcular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, şampiyonayı iple çekiyor.

Düzce'de "Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'na" hazırlanan sporcular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, şampiyonayı iple çekiyor.

Düzce Kick Boks İl Temsilcisi Aslan Doğan'ın antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren kick boksçular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş, 27-30 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor.

"Desteklerinizi esirgemeyin"

Türkiye şampiyonasına hazır olduklarını vurgulayan Aslan Doğan, "Elimizdeki başarılı sporcuların desteklenmesini talep ediyorum. Düzce küçük bir şehir olabilir fakat Türkiye genelinde büyük başarılara imza atıyoruz. Gördüğünüz gibi Ekrem Ahmet ve Abdülsamet Çavuş şampiyona için hazırlanıyor. Düzce halkı daha büyük başarılar görmek istiyorsa desteklerinizi bizden esirgememelidir" dedi.

"Genç kardeşlerime sporun güzelliklerini anlatıyorum"

Türkiye şampiyonluğu haricinde, Avrupa ve dünya dereceleri elde eden Ekrem Ahmet Aksan, "82 kilogramda ve K1 kategorisinde şampiyonaya katılacağım ve Aslan hocam eşliğinde hazırlıklarıma devam ediyorum. Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde edindiğim bilgiler sayesinde lisanslı olarak Çilimli'de birçok öğrenciye kick boks eğitmenliği dersleri veriyorum. Genç kardeşlerime hem sporun güzelliklerini anlatıyorum hem de teşvik ediyorum. Özellikle spor sayesinde bireyler sigara, alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak duruyor" diye konuştu.

"Düzce'mizi gururlandırmak istiyorum"

Şampiyona için hazır olduğunu vurgulayan Abdülsamet Çavuş ise, "Daha önce Sakarya Bölge Şampiyonu ve sonrasında ise Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Birkaç hafta sonra katılacağım şampiyonada ise 65 kilogram sikletinde dövüşeceğim. Orada birinci olup, Düzce'mizi tekrar gururlandırmak istiyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılı sporcular zorlu şampiyona için ter döküyor - Son Dakika

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