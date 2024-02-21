Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'un performansı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti. Montella, Semih'i gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.

21.02.2024 13:16  Güncelleme: 13:32
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un son zamanlardaki performansı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekti.

MONTELLA KADROYA ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'u gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya alacak.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-beyazlı forma ile bu sezon toplamda 13 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 8 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım\'a hayırlı olsun
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarısı karşılıksız kalmadı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım'a hayırlı olsun - Son Dakika

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