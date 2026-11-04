Başbakan Carney, Rus ve Belaruslu genç hokeycilere vize verilmeyeceğini söyledi

Kanada Başbakanı Mark Carney, gelecek ay düzenlenecek Dünya Gençler Buz Hokey Şampiyonası'na katılacak Rus ve Belaruslu sporculara Ukrayna'daki savaş nedeniyle vize verilmeyeceğini belirterek, "Bu ülkelerin sporcuları Kanada'da ülkeleri adına hiçbir müsabakada yer alamayacak" dedi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus sporcuların uluslararası organizasyonlara katılımı tartışma konusu olurken, gözler gelecek ay Kanada'da düzenlenecek Dünya Gençler Buz Hokeyi Şampiyonası'na çevrildi. 26 Aralık 2026-5 Ocak 2027 tarihleri arasında Alberta eyaletinde gerçekleştirilecek turnuva öncesinde Kanada'dan Rus ve Belaruslu sporcuların katılımına ilişkin açıklama geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, turnuvaya katılacak Rus ve Belaruslu sporculara Ukrayna'daki savaş nedeniyle vize verilmeyeceğini belirtti. Carney, "Rusya ve Belarus, Ukrayna'daki bu yasa dışı, gerekçesiz ve korkunç savaşı desteklediği sürece bu ülkelerin sporcuları, Kanada'da ülkeleri adına hiçbir müsabakada yer alamayacak. Özellikle Dünya Gençler Şampiyonası'nı soruyorsanız, Ruslar orada olmayacak" dedi.

Altı ülkeden CAS kararına tepki

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun, Rus takımlarına yönelik yasağı, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalini başlatmasının ardından yürürlüğe girmiş ve her yıl uzatılmıştı. Rusya Buz Hokeyi Federasyonu'nun yasağa yönelik yaptığı çok sayıda itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), cuma günü yasağı kaldırmıştı. Mahkeme, güvenlik ve emniyete ilişkin endişelerin 'Yeterli kanıtla desteklenmediği' değerlendirmesinde bulunmuştu. Finlandiya Buz Hokeyi Federasyonu, pazartesi günü diğer ülkeleri, bu karara karşı tavır almaya çağırmış; Danimarka, İsveç, Norveç, Letonya ve Çekya federasyonları da salı günü Finlandiya'ya destek verdiklerini açıklamıştı.

Ukrayna'da ülkelere vize çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, salı günü Rusya ile aynı buz pistini paylaşmayı reddeden Avrupa ülkelerine teşekkür etmişti. Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CAS'ın ahlaki pusulası yoksa hokeyin hala değerleri olduğunu gösterelim. Rusya'ya karşı oynamayı reddedin ve oyuncularına vize vermeyin. Rusya'yı buz pistlerinden uzak tutun. Saldırganlık savaşı ile hokey bir arada düşünülemez" ifadelerini kullanmıştı.