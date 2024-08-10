Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genç-i Ala Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genç-i Ala Yaz Spor Okulları'nda Gençlerle Buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genç-i Ala Yaz Spor Okulları\'nda Gençlerle Buluştu

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaz spor okullarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Özlü, gençlerin spor yapma imkanı sunmaya ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

10.08.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Genc-i Ala Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören geleceğin sporcularıyla bir araya geldi.

Spora ve geleceğin mimarı çocukların fiziksel, ruhsal, sosyal gelişimlerine büyük katkı sunacak yatırımlara devam eden Başiskele Belediyesi, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Her fırsatta çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, bu kez yaz spor okullarının yüzme ve güreş branşlarındaki eğitimleri yerinde takip etti. Eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Özlü, "Onlar bizim enerji ve motivasyon kaynağımız. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz yaz spor okullarımız yine büyük ilgi gördü. Bugün yüzme ve ata sporumuz güreşte eğitim gören kardeşlerimi izledim. Hocalarımızın özverili çalışmaları sayesinde gençlerimizin gelecekte büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sunmaya ve onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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