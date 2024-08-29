Başiskele Belediyesi, 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu - Son Dakika
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Spor

Başiskele Belediyesi, 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu

Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım töreniyle 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Yasin Özlü, spor camiasının içerisinde ve destekçisi olduğunu belirterek, sporculara destek verdi.

29.08.2024 16:47
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Başiskele Belediyesi, 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Özlü, yaptığı konuşmada, spora amatör kaleci olarak başladığını, Kağıtspor'da profesyonel yöneticilik yaptığını belirterek, her zaman spor camiasının içerisinde ve destekçisi olduğunu kaydetti.

Daha sonra 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

Sporcular da gençlere verdiği destekten dolayı Özlü'ye çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başiskele Belediyesi, 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu - Son Dakika

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