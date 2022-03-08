Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek

08.03.2022 11:30
Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek

Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Başiskele Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli 1. Amatör Küme A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Başiskele Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek.

Başiskele Belediyespor, Kocaeli 1. Amatör'de normal sezonu 29 puanla alarak 2. sırada tamamladı ve Süper Amatör Lig final maçı oynamaya hak kazandı. Final maçı için tüm hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı son idmanla tamamlayan Başiskele Belediyespor, C Grubu'nun 3'üncüsü Derince Birlikspor ile İzmit Cephanelik Stadı'nda 9 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da karşılaşacak. Final maçını kazanan takım Süper Amatör Lig'e çıkacak.

Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tunçay ve yönetimi, tüm Başiskeleli vatandaşları maça davet etti. Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'ndan maç günü saat 18.00'da taraftarlar için otobüsler kaldırılacağı açıklandı. - KOCAELİ

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Amatör Lig, Başiskele, Kocaeli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başiskele Belediyespor, Derince Birlikspor ile karşı karşıya gelecek - Son Dakika


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