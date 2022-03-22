Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor

22.03.2022 00:55

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Şenol Güneş'in Sarıyer'de bir balıkçıda yemek yedi. Yarı yeni hocayı açıklamaya hazırlanan siyah-beyazlılarda artık 2. Güneş döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekten bir araya gelen deneyimli hocanın yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

BALIKÇIDA BULUŞTULAR

Beyaz TV'nin verdiği bilgide Şenol Güneş ile Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi. Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ SEZON SONUNA KADAR İBRAHİM ÜZÜLMEZ'E EMANET

Önder Karaveli'yle yolları ayıracak Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar göreve İbrahim Üzülmez'i getireceği, Üzülmez'in yeni sezonda da Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacağı belirtildi.

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Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Beşiktaş, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor - Son Dakika


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