Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik - Son Dakika
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Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik

10.05.2022 16:19
Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik

Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı makamında ziyaret ederek, takımın 3. Lige çıkması nedeniyle tebrik etti.

Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı makamında ziyaret ederek, takımın 3. Lige çıkması nedeniyle tebrik etti.

Ziyarette konuşan Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın, "Çok değerli Arguvan Belediye Başkanımız kısa bir süre önce sporla ilgili ekip halinde muazzam bir çalışma yaparak Arguvan Belediyespor'u 18 Nisan 2022 tarihinde son oynanan müsabaka sonucunda 3. Lig'e çıkarmıştır. Bu anlamda Arguvan Belediye Başkanımızı, ekibini ve tüm sporcularımızı tebrik etmek için buradayız. Arguvan Belediye Başkanımız, geçmişte de tarım ve hayvancılık adına verdiği destekler ve hizmetler ile her zaman yetiştiricilerimizin yanında olmuştur. Gerek spor, gerek tarım-hayvancılık adına ne yapılması gerekiyorsa yapmış ve yetiştiricilerimizin sesi olmuştur. Bu desteklerinden dolayı tekrar kendisine teşekkür ediyor, 3.Lig'e çıkmalarını ve şampiyonluklarını da kutluyorum" dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş ise "Tarım Platformu ve Birlik Başkanı Sayın İhsan Akın'ın da bahsettiği gibi biz sadece sporda değil tarımda, hayvancılıkta, üreticilerimize ve yetiştiricilerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca Arguvan Belediye Sporumuz artık sadece Arguvan'ın değil Malatya'nın ve Malatyalıların sahiplendiği bir takım olmuştur. Yeni Malatya Spor'un ve Yeşilyurt Belediye Sporumuzun küme düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Ama şunu biliyoruz ki Malatya'nın profesyonel takımları vardır. Bizlerde 3. Lig'de de başarılarımızı göstermeye devam edeceğiz. Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın' a ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği tarafından yaptırılan 3.Lig'e çıkma tebrik afişi de Arguvan İlçesi sokaklarına asıldı. - MALATYA

Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik
Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik

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Mehmet Kızıldaş, Arguvan, Malatya, Tarım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Akın'dan Arguvan Belediyspor'a tebrik - Son Dakika


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