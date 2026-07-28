Başkan Akın’dan Balıkesirspor’a sezon öncesi moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Akın’dan Balıkesirspor’a sezon öncesi moral ziyareti

Başkan Akın’dan Balıkesirspor’a sezon öncesi moral ziyareti
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor'u ziyaret ederek yeni sezon hazırlıkları ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, ardından futbolculara baklava ikram etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Kırmızı beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları ve kulüp hedeflerinin görüşüldüğü buluşmanın ardından Akın, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Balıkesirspor'u kulüp tesislerinde ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kulüp Başkanı Mert Alper Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mevcut durum, yeni sezon hazırlıkları ve takımın hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Balıkesirspor'u hak ettiği noktaya taşımak için tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Akın, görüşmenin ardından kırmızı beyazlı takımın antrenmanını ziyaret etti. Takıma baklava ikram eden Akın futbolculara yeni sezon öncesinde başarılar diledi.

"Tüm Balıkesir sizin yanınızda"

Balıkesirspor'un şehrin en önemli marka değeri olduğunu söyleyen Başkan Akın, "Allah sizleri nazardan korusun. Yolunuz açık olsun. Balıkesir birliğin, beraberliğin şehri.Tüm Balıkesir'in gözü de kalbi de sizde, her daim sizin yanınızda. Balıkesir'in en büyük markasının karşısında dururken de heyecanlanıyorum. Size de Allah kolaylıklar versin. Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ederim." diyerek Balıkesirspor'un yeni sezonda çok önemli başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Akın’dan Balıkesirspor’a sezon öncesi moral ziyareti - Son Dakika

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