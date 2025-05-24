Başkan Alemdar: Sakaryaspor Hepimizin Ortak Değeri

Şehrin tüm dinamikleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Sakaryaspor oldu. Başkan Alemdar, "Her zaman dediğimiz gibi Sakaryaspor hepimizin. Bu konuda herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Yürekten inanıyorum; bu şehir Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacak güce de iradeye de kabiliyete de sahiptir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın davetiyle Ormanpark'ta istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Milletvekili Ayça Taşkent, Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, BBP İl Başkanı Turan Yıldırım, iş dünyasının temsilcileri ve oda başkanları yer aldı. Şehirle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı, fikir ve önerilerin katılımcılık anlayışıyla masaya yatırıldığı buluşmanın en önemli gündem maddelerinden biri de Sakaryaspor oldu. Olağan kongre kararı alınan Sakaryaspor'da son durum ele alındı.

Sakaryaspor şehrin ortak değeri

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan, şehrin ortak paydasında bir arada olmanın önemine işaret eden Başkan Alemdar, "Bugün Valimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, siyasi partilerin il başkanları, meslek odaları ve iş dünyası kuruluşlarının başkanları ile hem şehrimizin geleceği hem de Sakaryasporumuz için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda da ifade ettim: Bu şehir içinde yaşayan herkesin, hepimizin. Şehrin tüm dinamikleriyle bir ve beraber olarak Sakaryaspor'un yanında olmak durumundayız. Sakaryaspor bu şehrin ortak değeri. Herkesin harekete geçmesi, Sakaryaspor'un etrafında kenetlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya şehrin takımını hak ettiği yerlere taşıyacak güce sahiptir

Başkan Alemdar, Sakaryaspor'a her türlü desteği sunduklarını, yeni yol haritasının da şehrin tüm dinamikleriyle birlikte oluşmasının şehre büyük bir motivasyon katacağını söyleyerek, "Önümüzde bir kongre süreci var. Sakaryaspor'un yeniden güçlü bir kimliğe kavuşturacak, yapısal olarak tüm sorunlarını aşmış ve şehri etrafında bütünleştirmiş bir hale taşımak hepimizin sorumluluğu. Her zaman dediğimiz gibi Sakaryaspor hepimizin. Bu konuda herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Yürekten inanıyorum; bu şehir Sakaryaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacak güce de iradeye de kabiliyete de sahiptir. İnşallah şehrimizin ortak değeri Sakaryasporumuz için bu birliktelikle yola devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA